Discusse e proposte concrete iniziative di sostegno per le famiglie delle vittime

MONREALE, 29 aprile – È iniziata con un commosso minuto di silenzio osservato dall'intero consiglio comunale, la seduta consiliare odierna.

Con questo gesto simbolico l’assemblea, presieduta dal presidente Marco Intravaia, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, ha espresso in segno di profondo rispetto e cordoglio per i tre giovani che hanno perso la vita e per le loro famiglie.Il minuto di silenzio ha rappresentato un momento di unione e riflessione per l'amministrazione comunale e per la comunità di Monreale, ancora profondamente colpita da questo lutto. Nel corso della seduta, sono state discusse e proposte concrete iniziative di sostegno per le famiglie delle vittime e per l'intera cittadinanza.