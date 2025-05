Monreale, da domani attivo uno sportello psicologico di supporto alla cittadinanza

È stato allestito dall’Asp di Palermo e dal Comune di Monreale

MONREALE, 1 maggio – In seguito ai tragici eventi di sabato scorso nel centro di Monreale, che hanno profondamente colpito la comunità e causato la prematura scomparsa di tre giovani,(...)

(…) l’Asp di Palermo e il Comune di Monreale, accogliendo la sollecitazione della Consulta Giovanile, hanno istituito con immediatezza uno sportello di ascolto e intervento psicologico.

L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno dell'assessore ai Servizi sociali Riccardo Oddo e di quello alle Politiche giovanili Fabrizio Lo Verso, si avvale della sinergia con il consultorio familiare dell’Asp, potenziato per l’occasione con psicologi esperti in questo tipo di problematiche.

Il coordinamento delle attività è affidato a Renato Di Giovanni, direttore del servizio di psicologia dell’Asp e a Roberto Gambino. Concetta Terranova del Comune di Monreale garantirà la gestione delle richieste e l’orientamento ai servizi attivati.

Queste le modalità di accesso allo sportello:

Il servizio sarà attivo a partire da domani, giovedì 2 maggio, e sarà possibile accedervi tramite:

Telefono: 344 0499454

Presso la sede dei servizi sociali: via Venero 117, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00; apertura pomeridiana il martedì, ore 15-17. E-mail: supportopsicologico_asp@comune.monreale.pa.it

Dopo un primo contatto, gli utenti saranno presi in carico da professionisti dell’Asp e dell’associazione EMDR Italia, specializzati nel supporto psicologico in situazioni di trauma. Gli incontri di psicoterapia si svolgeranno nei locali del Collegio di Maria, messi a disposizione con grande tempestività dalla Fondazione Greco Carlino.