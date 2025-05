EMDR Italia a supporto di Asp e Comune per lo sportello psicologico a Monreale

Attivato un team di esperti già pronto a dare supporto alla cittadinanza

MONREALE, 5 maggio – In seguito ai tragici eventi accaduti a Monreale, che hanno profondamente colpito la comunità, nei giorni scorsi è stata data notizia dell’attivazione già dal 2 maggio di uno sportello psicologico di supporto alla cittadinanza nato in sinergia tra Comune, Asp Palermo e l'Associazione per l'EMDR in Italia.

Nello sportello già attivo e pronto a ricevere l’utenza è attivo anche uno specifico gruppo di esperti dell’Associazione EMDR in Italia, che con i suoi psicoterapeuti lavora nel campo del trauma, i cui effetti rischiano di continuare a protrarsi anche a distanza.

Quello che è avvenuto a Monreale - fa sapere l’Associazione - è riconosciuto come un fattore di rischio significativo che può contribuire a sviluppare difficoltà nella popolazione che è stata esposta a diversi livelli. E’ di fondamentale importanza poter intervenire, con un trattamento mirato su questa esperienza.

L’EMDR è un trattamento psicoterapeutico evidence based che è rivolto ad alleviare lo stress associato a esperienze traumatiche, raccomandato dalle linee guida internazionali e dall’OMS. L’applicazione dell’EMDR in tutte le dimensioni della violenza ha dato un grande contributo negli ultimi anni. Quanto successo a Monreale necessita di un supporto psicologico specialistico.

Per questo l’EMDR Italia ha dato la propria disponibilità, collaborando con l’ASP di Palermo attraverso degli esperti, che daranno il loro contributo in modo volontario, senza costi per le istituzioni, dato che questo intervento fa parte degli interventi umanitari dell’Associazione.

Al servizio sarà possibile accedere per tutti quanti ne avranno bisogno tramite:

Telefono: 344 0499454

Presso la sede dei servizi sociali: via Venero 117, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00; apertura pomeridiana il martedì, ore 15-17. E-mail: supportopsicologico_asp@comune.monreale.pa.it.

Dopo un primo contatto, gli utenti saranno presi in carico da professionisti dell’Asp e dell’associazione EMDR Italia, specializzati nel supporto psicologico in situazioni di trauma. Gli incontri di psicoterapia si svolgeranno nei locali del Collegio di Maria, messi a disposizione con grande tempestività dalla Fondazione Greco Carlino.