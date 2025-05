Santissimo Crocifisso, itinerario diretto per il ritorno il Collegiata

Annullata pure la processione della Madonna del Popolo

MONREALE, 8 maggio – Viene completamente rivoluzionato il programma relativo alle processioni di sabato prossimo 10 maggio e di domenica 18, che avrebbero dovuto vedere per le strade di Monreale il Santissimo Crocifisso e la Madonna del Popolo.

Alla luce dei gravi fatti di cronaca dello scorso 27 aprile, il rientro in Collegiata del simulacro del Santissimo Crocifisso, che era stato portato in cattedrale al termine del momento di preghiera lungo le strade cittadine il 3 maggio scorso, avverrà per via diretta e non con una seconda processione. Lo rende noto la confraternita al termine di un incontro con il vescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi.

“Si è deciso – si legge nella nota – considerato il tragico evento della morte di Andrea e Salvo, nostri confrati, e di Masssimo, per sottolineare la nostra vicinanza alle famiglie e alla comunità tutta, di riportare l'immagine del "Patruzzu Amurusu" alla chiesa Collegiata per via breve. Uscendo dalla Collegiata il Crocifisso è stato in mezzo al suo popolo per sottolineare che la risposta a qualsiasi violenza è il perdono. Ritorna alla sua casa dopo aver raccolto le preghiere che questa settimana sono state rivolte a lui , in cattedrale, per le famiglie colpite da questa immensa tragedia e il dolore di tutta la città. Al termine del pontificale delle ore 17.30 si va in Collegiata. Questo l'itinerario: piazza Guglielmo II, piazza Vittorio Emanuele, via Umberto I”.

Va ricordato che, secondo il programma ufficiale, stilato prima che accadesse la strage di via Benedetto D’Acquisto, sabato 10 maggio, assieme al Crocifisso, si sarebbe dovuta svolgere pure la processione della Madonna del Popolo, che avrebbe dovuto fare ingresso nella chiesa di San Castrense, dove avrebbe dovuto sostare per una settimana. Poi domenica 18 maggio avrebbe dovuto fare ritorno definitivo in cattedrale. Alla luce di questi accadimenti, però, anche le due processioni della Madonna del Popolo non avranno luogo.