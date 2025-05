Disagi per il servizio di trasporto pubblico fra Palermo e San Martino: se ne è parlato oggi

Attorno a un tavolo l’amministrazione comunale e la ditta “Sommatinese”

MONREALE, 9 maggio – Incontro interlocutorio, ma importante, quello che si è svolto oggi al complesso monumentale Guglielmo, per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico tra Palermo e San Martino delle Scale.

L’incontro, promosso dall’associazione di volontariato “Il Mantello”, che opera prevalentemente nella borgata montana, ha messo attorno a un tavolo la ditta “Sommatinese”, che cura il servizio di trasporto e l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dagli assessori Giuseppe Di Verde e Fabrizio Lo Verso.

Al centro della questione la necessità di impinguare il numero delle corse tra il capoluogo e la frazione, dal momento che le sole tre, ad oggi garantite, risultano decisamente poche per soddisfare le esigenze dell’utenza sanmartinara, costretta a patire diversi disagi, soprattutto per quella fascia di popolazione che svolge quotidianamente un’attività da pendolare.

L'incontro è risultato positivo ed ha lasciato in tutti i partecipanti un moderato ottimismo, facendo trasparire la possibilità di aumentare il numero delle corse, abbinata ad una migliore integrazione con il servizio di trasporto del comune di Palermo.