Maltempo, situazione monitorata dalla Protezione civile anche nel Monrealese

Due mezzi con quattro unità di personale perlustrano il territorio sferzato dal temporale

MONREALE, 15 maggio – Viene tenuto sotto costante osservazione il territorio monrealese, che dalla mattinata di oggi, così come il resto della Sicilia, è stato interessato da pessime condizioni meteorologiche.

I violenti acquazzoni, che per diverse ore si sono abbattuti nel comprensorio, hanno causato situazioni di disagio, che destrano relativa preoccupazione e che sono monitorate costantemente dalle squadre della Protezione civile comunale, coordinate dall’assessore al ramo, Giuseppe Di Verde. Al lavoro, attualmente, ci sono due mezzi con quattro unità di personale, cui si aggiunge il supporto dell’associazione Overland in caso di necessità.

Al momento non si registrano danni significativi, fatta eccezione per ciò che è successo in via Cappuccini, dove ha ceduto un muretto, peraltro già pericolante. Purtroppo, però, alcune strade risultano in qualche tratto impercorribili a causa delle forti precipitazioni che hanno allagato la carreggiata, specie dove affluisce l'acqua dai terreni circostanti. Diversi i punti, inoltre, dove la nebbia riduce pericolosamente la visibilità. Si raccomanda prudenza.

La situazione continuerà ad essere monitorata, alla luce del nuovo bollettino stilato dal dipartimento regionale di Protezione civile, che, anche per la giornata di domani, segnala cattive condizioni meteo con allerta gialla.