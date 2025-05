Cine teatro Imperia, Sergio Vespertino fa il pienone di pubblico e di risate

Teatro sold out con lo spettacolo “Fiato di madre”

MONREALE, 25 maggio – Sono state tre ore di risate per gli spettatori, durante uno spettacolo che ha superato ogni aspettativa: il memorabile e toccante "Fiato di madre" di Sergio Vespertino al Teatro Imperia.

Un teatro sold out e tantissimi overbooking hanno testimoniato il travolgente successo dell'evento, che ha regalato al pubblico una serata di risate, commozione e profonde riflessioni.

Sergio Vespertino, con la sua inconfondibile arguzia siciliana e una galleria di personaggi indimenticabili, ha saputo rievocare con leggerezza e ironia i "microtraumi" dell'infanzia. Lo spettacolo, incentrato sul rapporto madre-figlio e arricchito dalle musiche di Virginia Maiorana alla fisarmonica, ha strappato risate liberatorie e momenti di autentica commozione, toccando le corde più intime del pubblico e permettendo a ciascuno di riconoscersi nel ruolo di figlio o di genitore.

La serata ha raggiunto il suo culmine con un momento di grande significato e profonda commozione. Dopo i saluti e i ringraziamenti del direttore artistico Toti Mancuso, Sergio Vespertino ha dedicato un toccante omaggio ai ragazzi vittime della tragica strage di Monreale – Andrea, Massimo e Salvatore – recitando una poesia dedicata alle madri. Un gesto che ha impreziosito la serata, trasformando un evento teatrale in un momento di ricordo collettivo e di profonda empatia.

L'assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco aveva già espresso il suo orgoglio per aver ospitato nuovamente Vespertino al teatro Imperia, definendo lo spettacolo un "vero e proprio classico". L'evento ha saputo coniugare intrattenimento di qualità e momenti di riflessione, lasciando nel pubblico un ricordo indelebile.