Gery Valerio decade dalla carica di consigliere comunale

Ha patteggiato una condanna a due anni. Subentra al suo posto Mario Micalizzi

MONREALE, 18 febbraio – Una vicenda personale, per la quale ha riportato una condanna, dopo un patteggiamento, costa a Gery Valerio lo scranno di consigliere comunale. Proprio a causa di questo motivo infatti, è arrivata al Comune la comunicazione della decadenza dalla carica elettiva.

Nella stesa vicenda giudiziaria, Valerio che ha patteggiato due anni, con pena sospesa, per altri fatti è stato prosciolto. Toccherà adesso al suo collegio difensivo, decidere se presentare ricorso, soprattutto se passasse la convinzione che la tipologia della condanna non dovesse rientrare fra i motivi dell’obbligo della decadenza.

Al posto di Valerio in consiglio comunale siederà adesso Mario Micalizzi, primo dei non eletti nelle fila di Alternativa Civica alle ultime amministrative.