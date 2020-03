Consiglio comunale di lunedì a porte chiuse

Il presidente Marco Intravaia: “Ci adeguiamo alle disposizioni nazionali in materia di coronavirus”

MONREALE, 5 marzo - In ottemperanza alle disposizioni contenute nel nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle norme per arginare la diffusione del contagio da coronavirus in Italia, la seduta del Consiglio comunale di Monreale, convocata per lunedì, alle 17,30, avverrà a porte chiuse”. Ne dà comunicazione il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.

“Adeguandoci – ha detto Intravaia - alle disposizione del nuovo Decreto, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i lavori dei consiglieri comunali si svolgeranno a porte chiuse; un provvedimento indispensabile e irrinunciabile a tutela degli stessi consiglieri e della cittadinanza tutta. In questo momento così delicato per il nostro Paese, ognuno di noi è chiamato ad uno sforzo di responsabilità per salvaguardare la propria e l’altrui salute, oltre che la tenuta dell’intero sistemo su cui si basa la nostra convivenza civica. I contenuti dei lavori svolti in Aula consiliare saranno resi noti ai cittadini attraverso i canali ufficiali, affinchè ne siano informati con celerità e correttezza ”.