Cimitero di Pioppo, Vittorino: ''Chi sono i salvatori della Patria che raccontano favolette?''

Le affermazioni di Gambino aprono il dibattito. Il consigliere invita alla chiarezza: “ La città ha il diritto di sapere ”

MONREALE, 30 luglio – La posizione di Roberto Gambino e del gruppo “Il Mosaico” in merito alla realizzazione di un nuovo cimitero nella frazione di Pioppo è, ormai, nota anche ai sassi. Le affermazioni espresse ieri dal portavoce, frattanto, non potevano non alimentare le curiosità dell’opposizione, aprendo di conseguenza un vero e proprio dibattito, oltre che una possibile voragine nella maggioranza, non appena la questione arriverà tra gli scranni dell’aula Biagio Giordano.



Nel frattempo, a chiedere spiegazione su chi siano i “salvatori della Patria che raccontano favolette”, è il consigliere Mimmo Vittorino.“Affermazioni autorevoli e significative, provenienti da esponenti politici di primo piano che hanno contribuito alle elezioni del sindaco e che sostengono l’attuale maggioranza”: queste le parole del consigliere in quota “Popolari per Monreale”, in riferimento alle espressioni retoriche – ‘pur di assecondare interessi privati di soggetti che, da parte di qualcuno che vuole raccontare una bella favoletta, vengono presentati come i salvatori della patria’, ndr – pronunciate dal portavoce Gambino che destano, oltretutto, non poche curiosità.

“La città – continua Vittorino – ha tutto il diritto di conoscere chi ha interessi privati nella realizzazione di un’opera pubblica di tali costi e dimensioni, restituendo loro nomi e cognomi di questi ‘salvatori della patria’. Gambino, per la coerenza che tutti gli riconosciamo, ha il dovere di rendere pubblici fatti e natura degli interessi privati, invitando anche il sindaco a riferire il tutto, in consiglio comunale, a tutela della legalità e della buona amministrazione” conclude.

Possibile, dunque, che se la richiesta non verrà soddisfatta, i quesiti posti dal “popolare” insisteranno in consiglio in modo istituzionale.