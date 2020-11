Consiglio comunale, Micalizzi passa in maggioranza ed approda a ''La nostra terra''

“Spero di poter essere parte di quel cambiamento che ho sempre sognato per la comunità che amo”

MONREALE, 3 novembre – Il consigliere comunale Mario Micalizzi abbandona il gruppo misto ed entra a far parte di de “La Nostra Terra”, che sostiene l’azione politico-amministrativa del sindaco Alberto Arcidiacono. Lo afferma, attraverso una nota, lo stesso Micalizzi.

“Dopo aver valutato attentamente lo scenario politico e dopo un confronto con il gruppo che mi ha accompagnato e continua a farlo in questa esperienza amministrativa – scrive Micalizzi – ho deciso di avvicinarmi al progetto del sindaco Arcidiacono. Già da tempo e soltanto per amore verso la città ho messo a disposizione quelle che sono le mie competenze lanciando oltre gli schieramenti la piena ed incondizionata disponibilità alle attività di gestione del territorio. Questo mi ha consentito di entrare a far parte di un gruppo senza pregiudizi e con il profondo desiderio di remare insieme verso un obiettivo di crescita e sviluppo.

Ho preso parte alla gestione della prima ondata emergenziale e l’ho fatto perché fermamente convinto di poter fornire un contributo alla città che ho deciso di servire. Adesso si aprono nuove opportunità e collaborazioni attraverso le quali sono certo riuscirò a portare a termine gli obiettivi preposti e per i quali sono stato eletto. Il viaggio intrapreso continuerà all’interno del gruppo “La nostra terra “con i cui membri ho sin da subito instaurato un rapporto di reciproca fiducia e proficua collaborazione. Spero di poter essere parte di quel cambiamento che ho sempre sognato per la comunità che amo.

Mario Micalizzi è consigliere comunale dal 9 marzo scorso, quando subentrò al dimissionario Gery Valerio, essendo risultato il primo dei non eletti alle amministrative del 2019 con 246 voti di preferenza ottenuti nella lista di “Alternativa Civica”.