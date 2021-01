Riqualificazione Carmine e Ciambra, fondamentale il ruolo del Pd

“Dal Patto per il Sud una grande opportunità di sviluppo”

MONREALE, 3 gennaio – “Gli interventi recentemente concretizzati dalla giunta Arcidiacono, quali quelli delle riqualificazioni dei quartieri Carmine e Ciambra, saranno in grado di segnare una tappa importante nello sviluppo della nostra città e costituiranno certamente un importante punto di partenza della nostra economia”.

Ad affermarlo è il segretario cittadino del Partito Democratico, Silvio Russo, che tende a sottolineare l’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali, fondamentali per approdare a questi risultati. “Ritengo, tuttavia – afferma ancora Russo – di dover sottolineare quanto importante sia stato il ruolo del governo nazionale, del quale il Partito Democratico è parte trainante. I fondi del Patto per il Sud, infatti, saranno in grado di imprimere un’accelerata decisiva per lo sviluppo di tante comunità municipali, ivi compresa quella della nostra Monreale. Fa bene l’amministrazione comunale a confidare nell’apporto determinante del Pd per raggiungere gli obiettivi che erano stati al centro del programma di governo discusso con gli elettori alle ultime elezioni amministrative”.