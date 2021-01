Il sindaco revochi l'aumento delle tariffe cimiteriali

Terzo e Vittorino anticipano la presentazione di una interrogazione a risposta urgente

MONREALE, 21 gennaio – " L’amministrazione comunale si pone in controtendenza rispetto alle politiche finanziarie regionali e nazionali. Mentre ovunque i sindaci si attivano per non gravare economicamente sui cittadini in un momento di gravissima crisi economica prevedendo esenzioni e Ristori l’amministrazione Arcidiacono impone un nuovo balzello, aumentando notevolmente le tariffe cimiteriali.

È quanto dichiarato dai consiglieri comunali dì Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo che anticipando la presentazione di una interrogazione in Consiglio hanno chiesto l'immediata revoca della delibera che dispone gli aumenti.

“È evidente che qualunque sia la causa – proseguono – certamente non può ricadere sui cittadini già duramente provati da una lunghissima crisi economica. Invece di leggere di aumenti riguardanti il cimitero avremmo voluto conoscere come si intende fare una pietosa e dignitosa sepoltura alle salme che continuano a giacere all'interno dei depositi cimiteriali. Teniamo che – concludono i due consiglieri berlusconiani - che dietro questo aumento vi sia la allarmante situazione finanziaria del Comune , sulla quale quale vi è un singolare silenzio. A questo punto chiediamo all’amministrazione comunale e alla Presidenza del Consiglio di indire una convocazione urgente del Consiglio per una relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente”.