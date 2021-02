La questione cimitero di Pioppo approda in aula: se ne discute martedì prossimo in Consiglio comunale

La seduta (ore 18) si terrà ancora una volta a porte chiuse

MONREALE, 2 febbraio – Approderà in Consiglio comunale martedì prossimo, 9 febbraio, la delibera riguardante la variante al piano regolatore generale, necessaria per proseguire l’iter finalizzato alla realizzazione del nuovo cimitero di Pioppo in project financing.

Il presidente del Consiglio Marco Intravaia, infatti, ha calendarizzato l’argomento nella seduta che avrà luogo martedì prossimo 9 febbraio, alle ore 18, come unico punto all’ordine del giorno. La seduta non si terrà come nelle precedenti nell’aula Biagio Giordano, che, con ogni probabilità, da ora in poi, sarà destinata ad altre finalità, ma a Villa Savoia. Anche questa seduta, a causa delle note restrizioni dovuta al Covid, si terrà a porte chiuse.

Inutile dire che si tratta di un punto molto atteso sul quale – c’è da scommetterci, ci sarà ampio dibattito, alla luce delle posizioni finora espresse dalle diverse forze politiche che compongono l’assise comunale.