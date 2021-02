Arcidiacono-Gambino, il rapporto arriva al capolinea: il Mosaico esce dalla giunta

Ufficiale: il movimento comunica la rottura definitiva con l’attuale sindaco

MONREALE, 19 febbraio – Il tira e molla è finito. La corda alla fine si è rotta. Il Mosaico esce dalla giunta, ritenendo che non ci siano le condizioni per proseguire assieme il cammino politico-amministrativo con l’attuale sindaco, Alberto Arcidiacono.

Si conclude, pertanto, dopo poco più di un anno e mezzo l’esperienza di governo del movimento fondato da Roberto Gambino. Sabato scorso era arrivato quello che poteva essere ritenuto un ultimatum con la “consegna” degli incarichi nella mani del sindaco. Oggi quella che possiamo chiamare la rottura definitiva.

“Abbiamo dato fiducia al progetto politico e condiviso il programma del sindaco Alberto Arcidiacono, contribuendo alla sua elezione – si legge in una nota ufficiale del Mosaico – Oggi, purtroppo, dobbiamo registrare che sono venuti meno molti degli elementi di sintonia che avevano permesso la nostra diretta collaborazione. Abbiamo atteso a lungo un cambio di passo, sia sul pieno coinvolgimento del nostro movimento che su alcune questioni amministrative che riteniamo prioritarie, in primis una maggiore attenzione sulla situazione finanziaria del Comune e sulla programmazione e progettazione in ambito sociale.

La vicenda del cimitero in project Financing da realizzare a Piano Renda ha evidenziato, in modo marcato, divisioni e divergenze sul metodo di governo e sulla concreta visione di città; un progetto che rischia di avere conseguenze pesanti sia per il Comune che per i cittadini.

Il Mosaico si è costituito per dare un contributo costruttivo alla nostra città e oggi, più di ieri, siamo consapevoli che questo è il momento per ricostruire e favorire la crescita civile della nostra comunità. Il progetto civico da cui siamo partiti risulta, a nostro parere, compromesso. L’impegno per Monreale del Mosaico, in ogni caso, continuerà”. Così Roberto Gambino portavoce de "Il Mosaico ".

“In coerenza con quanto detto, tutti gli esponenti del Mosaico, che ricoprono incarichi istituzionali o concordati con la maggioranza che sostiene l’attuale amministrazione comunale, stanno provvedendo a presentare formali dimissioni, così come comunicato per le vie brevi al sindaco”.

Le dimissioni riguarderanno i seguenti incarichi: l'assessorato e le deleghe in capo ad Ignazio Davi', la vicepresidenza del Consiglio comunale, la presidenza della terza commissione consiliare e la presidenza della Consulta di Villaciambra.