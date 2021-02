Ci dispiace che il Mosaico abbia abbandonato, ma noi proseguiremo

Monreale Bene Comune fa sapere che intende continuare l’esperienza amministrativa all’interno della giunta

MONREALE, 21 febbraio – “Monreale Bene Comune” non seguirà la strada del “Il Mosaico”, ma proseguirà la sua esperienza amministrativa al fianco dell’attuale amministrazione. Un errore interrompere un lavoro che sta producendo, fin qui, buoni frutti.

Di questa opinione è Tonino Russo, autorevole esponente di MBC commentando la decisione del movimento fondato da Roberto Gambino che ha detto basta, troncando con una cesura marcatala propria esperienza governativa all’interno della compagine Arcidiacono.

“Ci dispiace – dice Russo – che il Mosaico in piena autonomia abbia deciso di uscire dalla giunta. Sinceramente non ne comprendiamo le ragioni. Ritengo che ci fossero le ragioni per risolvere i problemi politici verificatisi nel tempo. La nostra azione continuerà, anche perché questa amministrazione ha ottenuto risultati significativi, nonostante la pandemia e nonostante le difficilissime condizioni finanziarie nelle quali opera il Comune determinate dal dissesto finanziario.

Penso che, malgrado queste difficoltà si stia facendo di tutto per dare un’immagine positiva della città, per cui non mi sembra il caso di buttare alle ortiche quanto di buono sia stato fatto. Né, mi pare, che in giro ci sia il Draghi di turno. Non intendiamo tradire il mandato che ci hanno dato gli elettori , onorandolo nel migliore dei modi. Anche perché i successi che stanno arrivando non sono solo i successi di questa amministrazione, ma sono i successi di tutta la città”.