Monreale, Andrea Rincione lascia Unione Popolare e aderisce a Forza Italia

“Un occhio alle politiche sociali e al mondo giovanile”

PALERMO, 26 febbraio – Andrea Rincione, gia’ vicepresidente del movimento Unione Popolare e responsabile della sede di Monreale, ha rassegnato le dimissioni per aderire a Forza Italia.

A renderlo noto e’ il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo al termine di un incontro, svoltosi nella sede del Gruppo Parlamentare all’Ars, con Andrea Rincione, durante il quale e’ stata formalizzata l’adesione a Forza Italia. “Sono particolarmente lieto – ha detto Mario Caputo – della scelta di Andrea Rincione di aderire al nostro movimento politico. Con Andrea mi legano sentimenti di amicizia personale, familiare e politica, in quanto la sua famiglia storicamente e’ vicina a Forza Italia. Sono certo che questa adesione, oltre a rafforzare vincoli amicali, contribuira’ ad avvicinare a Forza Italia tanti giovani che hanno fatto la stessa scelta di Andrea”.

“Ho deciso di lasciare il Movimento Unione Popolare – ha aggiunto Andrea Rincione – per continuare a fare politica per il territorio e per il mondo giovanile, accanto all’amico Mario Caputo, al quale sono legato da decenni per la comune amicizia tra le nostre famiglie e per la costante appartenenza a Forza Italia. Ho apprezzato il costante impegno del deputato Mario Caputo nel territorio e per la sua capacita’ di essere costantemente presente e per le concrete battaglie che ogni giorno porta avanti in sede parlamentare.. Per me la politica vera e’ concretezza, passione e amore per il territorio e con Mario Caputo sono certo che potremo fare tantissimo per le politiche sociali e per il mondo giovanile”.