Lunedì prossimo nuova seduta del Consiglio comunale

In programma l’elezione del vicepresidente dopo le dimissioni di Letizia Sardisco

MONREALE, 15 marzo – Tornerà a riunirsi lunedì prossimo il Consiglio comunale di Monreale. È di questa mattina la convocazione dell’assemblea da parte del presidente Marco Intravaia, per il 22 marzo, alle ore 18 a Villa Savoia.

La seduta, preliminarmente, dovrà celebrare l’elezione del vicepresidente del Consiglio, dopo le dimissioni di Letizia Sardisco, avvenute nel momento in cui il Mosaico, ha deciso di uscire dalla maggioranza. Dopo il momento delle interrogazioni ed interpellanze, sarà il momento del nuovo regolamento per l’utilizzo dei beni confiscati alla mafia di proprietà del Comune di Monreale.L’agenda prevede pure l’approvazione di un debito fuori bilancio, quindi un ordine del giorno finalizzato allo sfruttamento dell’acqua del pozzo di Aglisotto (spurgo e verifica delle acque), quindi la discussione sul cimitero monumentale di Monreale.

La seduta si svolgerà a porte chiuse per garantire il rispetto delle restrizioni anti-covid.