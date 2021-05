Unire le forze e lavorare assieme per la nostra Monreale

Parla un nuovo gruppo politico che sostiene l’azione del sindaco Arcidiacono

MONREALE, 14 maggio – Un appello ad evitare divisioni ed unire le forze, in considerazione del difficile periodo che stiamo tutti attraversando arriva da un soggetto politico di nuova formazione, composto da Toti Zuccaro, ex assessore comunale e Giuseppe Di Verde e Paola Naimi, rispettivamente consigliere comunale ed assessore alla Protezione Civile della giunta Arcidiacono.

“Sfide difficili – si legge nella nota a firma Zuccaro, Di Verde e Naimi– ci attendono e la tanto attesa ripresa economica e sociale, che ci sarà dopo il terribile periodo del covid, diventa un momento fondamentale per il nostro futuro. La pandemia lascerà strascichi di crisi da cui non sarà facile riprendersi. Immagino le grandi difficoltà che stanno attraversando alcune categorie produttive, legate al turismo, commercio, ristorazione ecc..

In questa direzione va la scelta, meditata da diversi mesi, di ricomporre il nostro gruppo e di unire le forze insieme al consigliere Giuseppe Di Verde, all’assessore Paola Naimi e ai tanti nostri amici, alcuni dei quali candidati nella lista “Popolari per Monreale” alle ultime elezioni comunali, e riprendere il cammino mettendo a disposizione la volontà di volere collaborare.

Percorso civico, che riprendiamo, volendo supportare il sindaco Alberto Arcidiacono, al quale va il merito di essersi contraddistinto per la sua presenza, disponibilità e capacità organizzativa, il tutto al servizio dei cittadini monrealesi in uno dei momenti storici più duri per l’umanità, e la sua amministrazione, che bene sta lavorando, in questo periodo per niente semplice.

Non abbiamo, nè richieste, né pretese, ma siamo animati dallo spirito di partecipazione, sempre e solo per il bene del nostro paese soprattutto in un momento come questo, particolare ed importante per il futuro di tutti, vogliamo dare il nostro piccolo contributo con idee e proposte all’attuale amministrazione, egregiamente guidata dal sindaco Arcidiacono che ringraziamo per l’apertura inclusiva mostrata.

Riteniamo che i cittadini vogliano vedere una politica che dialoghi e che sia propositiva e non divisiva, che lavori e porti risposte con iniziative concrete! Il futuro del nostro paese, della nostra cittadina, dipenderà dalla capacità che ognuno di noi saprà dare e mettere al servizio di tutti, affinché nella realtà e non come un semplice slogan, “nessuno rimanga escluso”.