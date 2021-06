Martedì 6 luglio nuova seduta del Consiglio comunale

Appuntamento alle ore 18 nella sala Millunzi del Collegio di Maria

MONREALE, 28 giugno – E’ ricco l’ordine del giorno ufficializzato oggi dal presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, relativo alla prossima seduta dell’assemblea municipale, che si terrà martedì 6 luglio, alle ore 18, presso la sala Millunzi del Collegio di Maria.

L’agenda messa in calendario prevede, innanzitutto, una sfilza di debiti fuori bilancio, ben otto, che “vantano” già una sentenza del tribunale e che quindi vanno onorati al più presto.

All’ordine del giorno pure la variazione della gestione provvisoria del bilancio 2021, l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. L’assemblea tratterà, inoltre, l’addizionale Irpef e l’imposta di soggiorno, quindi in discussione ci sarà il regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità; il regolamento relativo al progetto mobilità garantita. Chiude l’elenco un ordine del giorno relativo all’individuazione dell’area artigianale.