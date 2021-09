Giovedì si riunisce il Consiglio comunale: questione acqua ed economica in agenda

Appuntamento alle ore 16,30 nel salone Millunzi del Collegio di Maria

MONREALE, 13 settembre – Tornerà a riunirsi giovedì pomeriggio alle 16,30 nel salone “Millunzi” del Collegio di Maria il Consiglio comunale di Monreale. Il presidente dell’Assemblea ha diramato stamattina la convocazione che presenta otto punti all’ordine del giorno.

Fra questi, dopo le classiche interrogazioni e interpellanze ed il riconoscimento di un debito fuori bilancio, spicca la questione acqua, ma soprattutto quella economica.

In agenda, infatti, troviamo l’adesione alla compagine societaria a guida Amap per quanto riguarda il sistema idrico integrato. Si parlerà pure della riqualificazione di Villa Savoia, per la quale l’assise deve pronunciarsi in merito alla variazione alla gestione provvisoria del bilancio 2021. In calendario pure due punti relativi a quest’ultimo argomento con cui si dovranno eventualmente ratificare due delibere di giunta: una utile al ricovero donne e minori in difficoltà, l’altra legata all’emergenza covid. Chiude l’ordine del giorno l’approvazione dello schema di convenzione appalto servizio di tesoreria.