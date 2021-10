Consiglio comunale: Antonella Giuliano entra in maggioranza

“Un ritorno a casa: riprendiamo da dove ci eravamo lasciati”

MONREALE, 15 ottobre – Si irrobustisce la maggioranza che sostiene l’azione amministrativa del sindaco Alberto Arcidiacono. Il consigliere comunale Antonella Giuliano, infatti, ufficializza il suo passaggio dalla parte della compagine governativa.

Un passaggio del quale radio-politica parlava già da diverso tempo e che adesso è diventato realtà a tutti gli effetti. Ad ufficializzare l’ingresso di Antonella Giuliano in maggioranza, nel gruppo “La Nostra Terra” è un comunicato congiunto che sia il sindaco, che la Giuliano hanno dato alla stampa poco fa. Antonella Giuliano, originaria della frazione di Grisì, era stata eletta nell’assise municipale, nella lista di Forza Italia, che alle amministrative del 2019 sosteneva la candidatura di Salvino Caputo

“L’ingresso nella compagine civica che governa la città, al fianco del sindaco Arcidiacono – recita la nota odierna – è frutto di una scelta ben precisa: voler dare continuità ad un percorso lontano, iniziato già alla tornata delle amministrative 2014 (nella quale, ricordiamo, la Giuliano fu prima eletta nella lista civica Cambiamo Monreale, proprio a supporto di Arcidiacono)”.

“Questa scelta – dice ancora il comunicato – rappresenta un ritorno a casa, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ma con una marcia in più. In questi mesi ci siamo spesso confrontati, capendo che ci guida la medesima idea di governo del territorio e del futuro di Monreale e delle sue frazioni”.

“Ho avuto modo di osservare l’operato dell’amministrazione – dice dal canto suo Antonella Giuliano – la sua attenzione verso il centro così come verso le frazioni, le attività e i progetti portati avanti, alcuni dei quali peraltro da me condivisi e quindi votati in consiglio comunale; ci siamo spesso ritrovati a collaborare e non posso che riconoscerne l’efficienza nell’azione amministrativa, l’attivismo e la solerzia dell’azione programmatica sinora svolta. Questi i motivi che mi hanno portato al passaggio verso “La Nostra Terra" sancendo così un’alleanza che dia seguito ad una già avviata cooperazione con il collega Mannino, certa di poter dare il mio contributo, umilmente, ma con ferma e vigorosa determinazione, all’azione amministrativa”.

Per il sindaco Arcidiacono “il passaggio del consigliere Giuliano rappresenta un momento florido per l’amministrazione perché la sua figura accresce ulteriormente le qualità della squadra di governo. Il gruppo La Nostra Terra si conferma una forza civica in grande fermento e con un progetto in costante sviluppo. Siamo oltremodo lieti di accogliere la dottoressa Giuliano in quella che per noi rappresenta la più bella delle sfide…la crescita della nostra città”.

Nella vicenda interviene pure il conigliere Giulio Mannino, anch’egli grisiota: “In qualità di capogruppo non posso che esprimere, a nome di tutto il gruppo consiliare, piena soddisfazione per l’ingresso della collega Giuliano alla Nostra Terra, un passaggio - frutto di un avviato percorso politico di cooperazione e leale collaborazione- che andrà indiscutibilmente a rafforzare il gruppo consiliare, la coalizione ma soprattutto, anche a livello territoriale, rinvigorire l’azione di Governo creando un’ alleanza coesa, forte e solidale”.