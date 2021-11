Giovedì si riunisce il Consiglio comunale

Un solo punto da discutere all’ordine del giorno

MONREALE, 9 novembre - Un unico punto all’ordine del giorno, ma abbastanza importante. È quello che sarà discusso giovedì pomeriggio, 11 novembre (inizio alle ore 17,30) nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, convocato con carattere d’urgenza nella sala Millunzi del Collegio di Maria dal presidente, Marco Intravaia.

Il punto ha una dicitura lunga e difficile: “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Approvazione schema di convenzione per la presentazione di idea progettuale”.

In pratica si tratta di un bando (che scade il 12, ecco perchè il carattere d’urgenza) che prevede la possibilità di istituire delle partnership tra enti per dare vita a progetti di recupero ed impiantare collaborazioni. Si tratta di progetti di grande portata che possono essere realizzati in collaborazione con enti come, ad esempio, le università, enti ospedalieri o di altro genere.

Toccherà pertanto al Consiglio comunale, ovviamente se lo riterrà opportuno, ma, stanti i numeri dell’aula, le sorprese non dovrebbero trovare spazio, dire sì a questa fase progettuale.