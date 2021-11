Assistenza igienico personale agli studenti disabili: l’Ars stanzia due milioni di euro

Approvato oggi un emendamento in aula. È destinato agli alunni delle scuole dell’obbligo

PALERMO, 17 novembre – Un importante passo verso la soluzione del problema riguardante l’assistenza igienico personale degli alunni disabili nelle scuole dell’obbligo. Oggi l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento con cui stanzia due milioni di euro per garantire il servizio.

L’emendamento, il cui primo firmatario è il capogruppo del Partito Democratico, Giuseppe Lupo, è stato sostenuto però anche da deputati appartenenti ad altri gruppi parlamentari. L’atto, tra l’altro, fissa pure un atto di indirizzo che riserva una corsia preferenziale a quelle professionalità che finora hanno svolto il servizio, restringendo così la strada che porta all’utilizzo del personale scolastico.

L’approvazione di oggi, in pratica, viene incontro alle notevoli difficoltà dei comuni, perennemente in difficoltà per reperire le risorse da destinare alle attività di assistenza igienico personale agli studenti disabili. Resta, però, purtroppo aperta, invece, come lamenta il deputato regionale Marianna Caronia, la questione relativa agli studenti delle scuole superiori “dove purtroppo continua a regnare una situazione di grande

confusione”.