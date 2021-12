Giovedì pomeriggio nuova seduta del Consiglio comunale

Appuntamento nella sala Millunzi alle ore 17

MONREALE, 13 dicembre – Convocato in adunanza ordinaria per giovedì 16 dicembre alle ore 17, il Consiglio Comunale di Monreale, chiamato a decidere sul regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Dopo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio comunale, nella sala Gaetano Millunzi, proseguirà con due ratifiche di deliberazioni. La prima riguarda il contributo alle biblioteche per l'acquisto dei libri, mentre la successiva tratterà della variazione alla gestione provvisoria del bilancio 2021 inerente ai centri estivi. A seguire saranno messe in approvazione le modifiche al regolamento sulla Consulta giovanile. Saranno trattati anche una serie di debiti fuori bilancio e l'approvazione di uno schema di convenzione per un piano di lottizzazione per una costruzione in via Venero.