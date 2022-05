Nasce un nuovo gruppo consiliare: si chiama ''Monreale nel cuore''

È composto da Mario Micalizzi e Rosario Ferreri. I due restano in maggioranza

MONREALE, 30 maggio – Nasce un nuovo gruppo in consiglio comunale. Si chiama “Monreale nel cuore” ed è formato dai consiglieri Mario Micalizzi e Rosario Ferreri. La comunicazione è avvenuta nel corso della seduta di oggi.

Micalizzi proviene dal gruppo “La Nostra Terra”, nel quale era transitato dopo essere approdato in Consiglio, a seguito della cessazione dalla carica di Gery Valerio (alle amministrative del 2019 si era candidato nella lista di Alternativa Civica). Ferreri, invece, dopo aver lasciato proprio “La Nostra Terra”, circa un anno fa aveva deciso di aderire al gruppo misto. Il capogruppo sarà Mario Micalizzi, che, pertanto, parteciperà in prima persona alla conferenza dei capigruppo, che viene convocata quando vanno discusse alcune importanti tematiche, prima fra queste la scelta dell’ordine del giorno delle sedute consiliari.

“La nostra scelta – fanno sapere Micalizzi e Ferreri – vuole significare una maggiore vicinanza alla cittadinanza ed alle scelte dell’amministrazione. Restiamo pertanto, nella maggioranza che sostiene l’azione del sindaco Alberto Arcidiacono, ma con un ruolo diverso”.

Micalizzi e Ferreri già da tempo condividono lo stesso percorso politico, del quale fa parte pure l’ex consigliere comunale, Filippo Giurintano e con questa iniziativa potrebbero dunque giocarsi delle chances in un’eventuale azione di rimpasto che non è escluso possa arrivare nei prossimi mesi.