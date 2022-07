Ricandidatura di Arcidiacono naturale e scontata

L’endorsement de "Il Mosaico" all’attuale sindaco in vista delle future amministrative

MONREALE, 9 luglio – “Come Movimento Il Mosaico abbiamo sostenuto e accompagnato tutte le scelte più importanti effettuate dall’amministrazione Arcidiacono: dalla delicata questione del sistema di gestione dei rifiuti, al risanamento finanziario del Comune, per passare al recupero e rilancio di tutte le progettualità che interessano il nostro centro storico e il territorio comunale”.

Lo afferma il portavoce del movimento Il Mosaico, Roberto Gambino in ordine alla ricandidatura di Alberto Arcidiacono a sindaco di Monreale alle amministrative del 2024.

“Unico momento di fibrillazione – aggiunge Gambino – è stato il passaggio sul Project Financing che prevede la realizzazione di un cimitero in contrada Piano Renda. Questo Progetto, ricordiamo, non era contemplato nel programma elettorale concordato e in via di realizzazione da parte di questa amministrazione.

Con il gruppo di coordinamento del movimento nei mesi scorsi abbiamo fatto il punto sullo stato di attuazione del programma e la quantità di punti già realizzati, in via di realizzazione o già attivati sono tantissimi (circa l’80%), a cominciare dall’obiettivo principale di fuoriuscita dal dissesto finanziario perseguito con forza da tutta l’amministrazione, dal dirigente pro-tempore Ignazio Tabone e dall’attuale dirigente Pietro Bevilacqua, oltre che dai consiglieri comunali che hanno votato il riequilibrio di bilancio”.

Conclude Gambino: “La ricandidatura di Alberto Arcidiacono non solo è naturale ma scontata. Già in campagna elettorale avevamo detto che questo è un progetto civico che ha bisogno di 10 anni per essere realizzato e, da parte nostra, confermiamo tale impostazione nell’interesse di Monreale, dei suoi cittadini e del suo territorio”.