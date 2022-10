''Non ci rappresenta più'': Monreale Bene Comune chiede la sostituzione dell'assessore Giannetto

Il sostegno ad Intravaia alle Regionali l'ultimo tassello di un rapporto ormai logoro

MONREALE, 6 ottobre – Un “malessere” politico che va avanti già da diversi mesi, ma che ancora non ha prodotto effetti. È quello lamentato dal movimento “Monreale Bene Comune”, che dopo averlo manifestato a più riprese nel corso di incontri politici, adesso lo mette “nero su bianco”.

È di oggi la lunga lettera di Francesco Macchiarella, portavoce del movimento, indirizzata al sindaco Alberto Arcidiacono, con cui “Monreale Bene Comune” prende decisamente le distanze dall'assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto, che finora ha rappresentato il gruppo in giunta, chiedendone la destituzione e la conseguenziale sostituzione con altro esponente. Nella lettera, Macchiarella fa risalire la prima richiesta indirizzata ad Arcidiacono al 22 luglio scorso, quando MBC aveva comunicato al sindaco le proprie intenzioni inerenti la posizione della Giannetto.

“In quella occasione, ricorderà – scrive adesso il portavoce del movimento – ci mostrammo disponibili affinché non si compromettesse il corretto avvio dell’anno scolastico e si potessero seguire e programmare gli interventi necessari senza il rischio di un vuoto assessoriale. L’assessore avrebbe così potuto concludere gli impegni che erano in itinere. Ai primi di settembre sarebbe dovuto avvenire l’avvicendamento. Ciò non è

avvenuto. In funzione di quanto sopra nonché su sua richiesta – dice ancora Macchiarella, sempre rivolgendosi ad Arcidiacono – era stato concordato che le dimissioni e la sostituzione sarebbero avvenute immediatamente dopo l’apertura delle scuole e comunque prima della celebrazione delle elezioni del 25 settembre. Anche questo impegno è stato disatteso”.

La posizione di MBC scaturisce da quella che viene definita “una recente quanto palese incompatibilità con il nostro movimento, la nostra identità e collocazione politica”. Determinanti, sotto questo aspetto e considerata la scelta di campo di Monreale Bene Comune, “le scelte di collocazione politica operate dall'assessore Giannetto che contraddicono il carattere distintivo di MBC per la sua collocazione ab origine nell’area di Centrosinistra”. “La stessa infatti, per ragioni sulle quali non intendiamo entrare, ha palesatonelle ultime settimane un chiaro e sentito appoggio alla campagna elettorale

del Presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia cui vanno tutti i nostri auspici di buon lavoro”.

Fra le puntualizzazioni finali, Mbc sottolinea pure “l'esigenza di una maggiore incisività del nostro movimento molto spesso, ce ne darà atto, portatore di iniziative, proposte, istanze, disponibilità di competenze diffuse, cui di rado si è ritenuto di dar seguito”.