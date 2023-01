Consiglio comunale, esce Giuseppe Di Verde, entra Valeria Giardi

L’attuale assessore alla Protezione Civile ha rassegnato le dimissioni

MONREALE, 30 gennaio – Cambia la composizione del Consiglio comunale: si dimette Giuseppe Di Verde e al suo posto subentra Valeria Giardi. L’ufficializzazione è arrivata oggi pomeriggio, per mano dell’ormai ex consigliere, che adesso riveste la carica di assessore alla Protezione civile.

Di Verde era stato il più votato alle ultime amministrative nella lista di “Popolari per Monreale”, al fianco della candidatura di Piero Capizzi, avendo ottenuto 530 preferenze. Con lui era stato eletto pure Mimmo Vittorino, che di preferenze ne aveva ottenuto 323. La Giardi, invece, era risultata la prima degli esclusi, con i suoi 249 voti.

Da oggi, quindi, con le dimissioni di Di Verde, che frattanto, era passato in maggioranza, a sostegno dell’azione politica del sindaco Alberto Arcidiacono, entra nell’assise comunale. Dal punto di vista numerico, nell’equilibrio consiliare non cambierà nulla, dal momento che anche Valeria Giardi, al momento del giuramento con ogni probabilità andrà ad impinguare le fila della maggioranza, aderendo al gruppo consiliare di Alleanza Civica.

“Preferisco dedicarmi a fare solo l’assessore – spiega a Monreale News Giuseppe Di Verde, che da qualche mese fa parte dell’esecutivo Arcidiacono, dopo la staffetta con Paola Naimi – Già da un po’ di tempo partecipavo poco ai lavori consiliari. Ritengo giusto fare un passo indietro e dare spazio a Valeria Giardi che parteciperà alle sedute consiliari e a quelle delle commissioni”.