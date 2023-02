Giunta comunale, Fabrizio Lo Verso in ''pole'' per diventare nuovo assessore

Dopo la scomparsa di Geppino Pupella Arcidiacono procederà alla sua sostituzione. Prevista una rimodulazione delle deleghe

MONREALE, 23 febbraio – Chiusa, purtroppo, prematuramente e dolorosamente, l'esperienza in giunta dell'assessore Geppino Pupella, scomparso il 14 febbraio scorso, per l'amministrazione comunale si pone adesso l'esigenza della sua sostituzione.

Le interlocuzioni fra le forze politiche cittadine sono già state avviate da tempo e le idee di Alberto Arcidiacono per conferire il nuovo incarico sembrano già abbastanza chiare. Da martedì prossimo una poltrona assessoriale dovrebbe toccare a Fabrizio Lo Verso, attuale consigliere comunale de “Il Mosaico”. Dovrebbe essere lui, a meno di cataclismi politici, ad oggi non previsti, a diventare il nuovo assessore della giunta municipale.

Perchè tutto diventi nero su bianco si aspetta un vertice di maggioranza in programma lunedì pomeriggio. In quella sede il sindaco riunirà i soggetti che finora ne hanno sostenuto l'azione politica per fare il punto della situazione. Ma non tutti saranno d'accordo su quelli che sono molto più di semplici rumors e non è escluso che l'ala del Partito Democratico che fa capo a Silvio Russo alzi paletta rossa di fronte all'ipotesi, ormai consolidata, di questa new entry.

Fabrizio Lo Verso, però, dalla sua ha in mano la “carta vincente” di potersi presentare come figura di sintesi fra “Il Mosaico”, in cui quota lui entra nell'esecutivo Arcidiacono e l'ala che fa capo a Fratelli d'Italia di Marco Intravaia, per la cui candidatura alle scorse regionali ha molto lavorato.

Il sindaco, quindi, avrebbe la possibilità di prendere due piccioni con una fava, mettendo d'accordo due anime importanti della propria “comfort zone”.

Discorso deleghe: probabile, per non dire certo, che avverrà una rimodulazione di quelle attuali. Alcune che appartenevano a Geppino Pupella andranno a Lo Verso, che aspira ad occuparsi di quelle di ambito culturale. Per il resto Arcidiacono tenterà di incastrare un puzzle per rilanciare la sua azione amministrativa, cercando di trovare la quadra ed accontentare tutti.