Partito Democratico, anche a Monreale domani si vota per scegliere il nuovo segretario

Appuntamento al Collegio di Maria dalle 8 alle 20: è sfida fra Bonaccini e Schlein

MONREALE, 25 febbraio – Anche a Monreale, così come nel resto d’Italia, domani sarà il giorno delle primarie del Partito Democratico. Le consultazioni popolari che dovranno individuare la nuova guida del partito.

Come sanno tutti coloro che hanno seguito le vicende dei Dem, a fronteggiarsi saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, dopo il voto nei circoli, che ha escluso Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Il vincitore avrà il compito di sostituite Enrico Letta, dopo i deludenti risultati elettorali delle scorse politiche.

Non serve per forza essere iscritti al Pd per partecipare alla votazione. È lo stesso regolamento a ricordare che sono ammesse le persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.

A Monreale si vota dalle 8 alle 20 nel salone Millunzi del Collegio di Maria. Il comitato cittadino invita a partecipare alla consultazione tutti coloro che si riconoscono nei valori progressisti propugnati dal Partito Democratico.