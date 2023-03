Giunta comunale, Antonella Giuliano nuovo assessore

Si occuperà di “Gestione Rifiuti, Verde e Arredo Urbano”

MONREALE, 1 marzo – New entry in giunta comunale, per quanto non possa considerarsi come vera e propria novità, considerato che l'indiscrezione viaggiava già di bocca in bocca negli ambienti della politica cittadina. Adesso però è divenuta ufficiale la sostituzione del dimissionario assessore Pietro Siragusa con Antonella Giuliano, consigliere comunale in quota 'La Nostra Terra'.

Entrata a far parte del gruppo consiliare di maggioranza giusto lo scorso ottobre, Antonella Giuliano ha dunque adesso guadagnato l'accesso alla squadra di governo dell'amministrazione a firma Arcidiacono. Con determina sindacale infatti, pubblicata in giornata, quasi in concomitanza con l'insediamento del nuovo segretario generale Impastato, la Giuliano ha prestato giuramento come nuovo assessore, alla quale sono state assegnate le deleghe alla 'Gestione Rifiuti, Verde e Arredo Urbano'.

Conseguente è dunque il rimpasto di tutte le altre mansioni in Giunta, attendendo però prevedibili ulteriori sviluppi sul versante Lo Verso, che – come più volte da noi anticipato nel corso di queste ultime settimane – si configura come il profilo in pole per la sostituzione del recentemente scomparso assessore Pupella.