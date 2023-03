Fare l’assessore non mi consentiva di dedicare al Consiglio comunale il tempo che la carica merita

Letizia Sardisco ha spiegato in aula i motivi della sua decisione di lasciare l’aula

MONREALE, 27 marzo – “La nomina assessoriale si porta via gran parte del mio tempo e mi impedisce di partecipare come sarebbe giusto all’attività consiliare. Ecco perché ho scelto di lasciare la carica di consigliere”.

Lo ha detto l’assessore agli Affari Legali, Letizia Sardisco (nella foto), in apertura della seduta consiliare, spiegando i motivi che l’hanno spinta alle dimissioni, mantenendo la sola carica assessoriale.

“Per me far parte del Consiglio comunale è stato un grande onore. Da vice presidente del Consiglio porterò un grande ricordo. L’attività di assessore, però, non mi consente di dedicare il tempo che la carica meriterebbe e sarebbe uno spreco. Non risponderebbe allo scopo per cui sono stata eletta. Ringrazio il gruppo de “Il Mosaico” che mi ha sempre sostenuta. Auguro buon lavoro ai neo consiglieri”.