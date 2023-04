Il consigliere comunale Flavio Pillitteri passa alla Democrazia Cristiana

Aderisce al gruppo misto. “Al lavoro per individuare un candidato sindaco per le amministrative 2024”

MONREALE, 24 aprile – Il consigliere comunale Flavio Pillitteri aderisce alla Democrazia Cristiana e passa al gruppo misto. Ne dà notizia lo stesso consigliere attraverso una nota diffusa alla stampa.

“Dopo avere formalizzato presso l’ufficio di presidenza del consiglio le dimissioni da capogruppo e dal gruppo consiliare di Diventerà Bellissima – si legge nel comunicato ufficiale – il consigliere comunale Flavio Pillitteri, in questa prima fase aderirà formalmente al gruppo misto, non avendo ancora la possibilità di formare il gruppo della nuova Dc”.

“È arrivato il momento – afferma – vista la mia storia politica e quella del gruppo politico, che mi pregio di rappresentare, di fare ritorno a casa. In questi anni è stata palese la mancanza di regole dettata dall’assenza dei partiti politici. Ringrazio il commissario regionale Totò Cuffaro e il commissario cittadino Giovanni Vaglica, per la vicinanza e l’affetto mostrato. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione e successivamente inizieremo tutte quelle interlocuzioni, con le altre forze politiche di centrodestra e centrosinistra, volte all’individuazione del candidato sindaco per le amministrative del 2024. Un sentito ringraziamento va ai miei ex colleghi del gruppo consiliare per il lavoro sin qui svolto".