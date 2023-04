Amministrative 2024, la Democrazia Cristiana: ''Accogliamo il ritorno a casa di Flavio Pillitteri''

La sua esperienza acquisita arricchirà il bagaglio della sezione monrealese

MONREALE, 26 aprile – In sintonia con il commissario regionale Totò Cuffaro, sempre attento e vicino alle realtà amministrative, la Sezione cittadina della Democrazia Cristiana nuova accoglie con entusiasmo e viva gratitudine, il “ritorno a casa” del consigliere comunale Flavio Pillitteri che lunedì scorso ha ratificato il passaggio al Gruppo misto e l’adesione al nostro partito”.

Lo afferma il commissario cittadino della Democrazia Cristiana di Monreale, Giovanni Vaglica (nella foto). “Sicuri che la maturità politica ed amministrativa acquisita in questi anni da Flavio Pillitteri come attivo e presente consigliere di tutto il Territorio comunale – prosegue Vaglica – arricchirà ulteriormente il bagaglio esperienziale della sezione monrealese, in vista anche delle ormai prossime amministrative, saremo chiamati a mettere in campo i valori a cui il partito fa riferimento e che, auspichiamo, potranno essere annoverati tra i punti cardine della progettualità del nostro territorio”.