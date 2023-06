Questione strisce blu, il Pd esce allo scoperto: ''Arcidiacono faccia chiarezza sulla transazione con la Acs srl''

Il segretario cittadino, Antonino Sciortino: “Prenda ufficialmente posizione sulla problematica sollevata dal consigliere Capizzi”

MONREALE, 8 giugno – “Le tematiche della viabilità urbana e della presenza di apposite e adeguate aree, adiacenti le vie cittadine, destinate a parcheggio pubblico, rappresentano da sempre questione particolarmente sentita dai cittadini monrealesi, e per tale motivo, da sempre al centro del dibattito politico locale”.

Lo afferma il segretario cittadino del Partito Democratico, Antonino Sciortino (nella foto), a proposito della transazione che il comune ha siglato nei giorni scorsi con la società di gestione delle aree di parcheggio a pagamento.

"Proprio in tale settore - dice ancora Sciortino - il 20 aprile scorso e ancor prima il 30 novembre 2022, il consigliere comunale Piero Capizzi, ex sindaco del nostro Comune, attraverso numerose testate giornalistiche locali, ha sollevato la questione della gestione del parcheggio di via Torres e delle aree di sosta a pagamento, cosiddette “strisce blu” all'interno del territorio monrealese.

Più nello specifico, l'ex sindaco Capizzi, ha "denunciato" la sussistenza di una possibile commistione di interessi tra la attuale amministrazione comunale e la Acs SrL, società incaricata della suddetta gestione, a cui, sempre secondo quanto riferito dallo stesso, sarebbe stato condonato il pagamento di una somma pari a 120.000 euro a fronte della stesura di apposito atto transattivo, senza che vi fossero i presupposti giuridici per addivenire alla formalizzazione della transazione medesima.

Non meno rilevanti appaiono - prosegue il segretario PD - secondo quanto illustrato dall'ex sindaco Capizzi, le possibili questioni di stampo prettamente politico sottese alla suddetta questione, avendo lo stesso rilevato, inoltre, la possibile commistione di interessi di natura politica tra la attuale amministrazione ( di cui si è già rilevato il netto spostamento verso l'area politica di destra), la società Acs Srl (compagine al cui interno figurano esponenti da sempre vicini al partito di FdI) e le figure dirigenziali comunali che ebbero ad avallare il suddetto accordo: l'allora segretario generale del comune di Monreale, Mario Fragale, che era ache segretario del Comune di Ventimiglia di Sicilia, ove riveste l'incarico di sindaco Antonio Rini, esponente di FdI).

Orbene, in ragione della manifesta rilevanza della tematica, nonché in virtù del fatto che la questione è stata sollevata da una figura di spicco della politica monrealese, quale attuale consigliere e già sindaco del paese, si chiede, senza alcuna preconcetta posizione sul caso, che l'attuale amministrazione, in persona del sindaco, riscontri e prenda ufficialmente posizione sulla questione sollevata dal consigliere Capizzi, se del caso smentendo quanto dallo stesso espresso, e comunque facendo definitiva chiarezza sul punto, mediante adeguata informativa alla cittadinanza tutta.

Si ritiene doveroso, infatti, - conclude Sciortino - che i cittadini monrealesi sappiano, senza ombra di dubbio alcuno, se i soggetti chiamati in ballo dal consigliere Capizzi possano avere realmente posto in essere, o meno, delle condotte tali da comportare un ingente mancato introito per le casse comunali, a detrimento degli interessi della cittadinanza monrealese tutta, ovvero se le iniziative poste in essere rinvengano tutti i profili di legittimità/fondatezza del caso, quale parametro della correttezza e trasparenza dell'operato dell'amministrazione e dell'apparato dirigenziale locale”.