Consiglio comunale, chi sono i candidati più votati di ciascuna lista

Adesso sarà da ufficializzare l’esatta composizione della nuova assemblea cittadina

MONREALE, 11 giugno – Nessuna sorpresa per le elezioni comunali: Monreale rielegge Alberto Arcidiacono che raggiunge l'81% dei voti ovvero 16.119 e si avvia al suo secondo mandato consecutivo.

Un vero e proprio plebiscito per il sindaco uscente sostenuto da quattro liste: La Nostra Terra, Marco Intravaia per Monreale, Democrazia Cristiana e Il Mosaico.

In attesa di tutti i risultati definitivi relativi alla composizione del Consiglio comunale, per il resto il quadro è comunque chiaro e delineato, “La Nostra Terra” è la lista più votata e con 4.694 voti raggiunge il 25,15%. Dietro “Alberto Arcidiacono sindaco Marco Intravaia per Monreale” ottiene 4485 consensi con una percentuale del 24,03%. Segue la “Democrazia Cristiana” con 4013 voti raggiungendo il 21,5%. “Il Mosaico” ne prende 2315 (12,41%), il Partito democratico 1629 voti 8,73%, la coalizione M5s-Sud chiama Nord e Libertà 887 voti 4,75% e Fratelli d'Italia ottiene 638 voti 3,42%.

Ma se la Nostra Terra - lista di Alberto Arcidiacono - ha ottenuto la percentuale più alta del corpo elettorale, il candidato al Consiglio comunale è Marco Intravaia (Alberto Arcidiacono sindaco - Marco Intravaia per Monreale) che ha ottenuto 1402 voti.

È stato lui, infatti, il più votato da parte dei cittadini monrealesi che sabato 8 e domenica 9 giugno sono andati al voto. Altri leader delle preferenze al Consiglio comunale sono Salvo Giangreco (La Nostra Terra) che ottiene 1020 voti e Ignazio Zuccaro 857 (DC). Mentre continuando con una disamina nelle altre liste, i consiglieri preferiti dall'elettorato sono: Letizia Sardisco con 514 (Il Mosaico) e Fabrizio Lo Verso (Il Mosaico) con 506 con uno stacco di pochi voti, Sandro Russo (PD) con 307 voti, Giuseppe Romanotto (M5S - SUD Chiama Nord - Libertà) con 220 voti e Giuseppe Guzzo (Fratelli d'Italia) con 133 voti.