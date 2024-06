Consiglio comunale, lunedì 1° luglio la seduta d’insediamento

In programma l’elezione del presidente e del suo vice

MONREALE, 21 giugno – Si insedierà lunedì 1° luglio, alle ore 17,30 il nuovo Consiglio comunale, la cui composizione ieri è stata ufficializzata con la ratifica degli eletti alle amministrative dell’8 e del 9 giugno.

La convocazione è stata diramata oggi dal presidente del Consiglio comunale uscente, Marco Intravaia. La seduta, come tutte quelle inaugurali, prevede il giuramento dei consiglieri comunali eletti, la verifica delle condizioni di eleggibilità per la loro convalida, le eventuali surroghe. Saranno prese in esame, inoltre, eventuali ipotesi di incompatibilità.

Il clou della seduta, però è atteso con l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio e la successiva cerimonia di giuramento del sindaco.