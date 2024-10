Giunta Arcidiacono, presto il “rebus” rimpasto

Molto dipende dall’eventuale approvazione del ddl Enti Locali al vaglio dell’Ars in queste ore

MONREALE, 1 ottobre – Giunta Arcidiacono: sì fanno sempre più forti le voci sul rimpasto. A pochi mesi dalle elezioni, alcuni assessori che per motivi di equilibrio e opportunità, dovranno cedere il passo.

Continuano le interlocuzioni febbrili tra speranze e mal di pancia. La Nostra Terra punta a un assessorato in più. A pagare il pegno potrebbe essere la DC, che storce il muso e che nel frattempo fa i conti con una consigliera in meno: Paola Naimi. Tra gli scranni democristiani restano Ignazio Zuccaro, Flavio Pillitteri, Giuseppe Di Verde, Valeria Giardi e Nadia Battaglia.

A cambiare le sorti e ad aiutare un possibile riassetto degli equilibri potrebbe essere l'Assemblea Regionale Siciliana che in queste ore è alle prese con l'approvazione del ddl enti locali. A Sala d’Ercole è iniziata l’analisi del testo in aula. L'Ars potrebbe cambiare le sorti se passa l'emendamento proposto dal M5s sulla questione relativa all’assessore aggiuntivo per i 391 comuni siciliani: la DC non dovrà rinunciare a una poltrona e la Nostra Terra avrà un altro assessore in giunta. Diversamente si aprirebbe una partita a scacchi tra le due compagini politiche monrealesi. Anche se al momento la norma non prevede ancora la figura del consigliere supplente per cui, se l’aumento di un nuovo assessore in giunta non sarà accompagnato dalla figura del supplente in consiglio, non potranno esserci più di quattro assessori in giunta.

Al momento ce ne sono tre, per cui solo uno nella vasta platea di candidati su cui i rumors vanno a puntare potrebbe avvicendarsi. Lo scenario, però, potrebbe cambiare a meno di rinuncia al ruolo di consigliere o di scelta di possibili nuovi assessori tecnici. Peraltro non è certo che la nuova norma sul consigliere supplente sia retroattiva.

Nella platea di candidati, i "rumors" vanno a puntare soprattutto su alcuni nomi nello specifico: Patrizia Roccamatisi (La Nostra Terra); Luigi D'Eliseo (DC) che può contare su due consiglieri: Flavio Pillitteri e Nadia Battaglia; o anche lo stesso Pillitteri potrebbe avere qualche “speranziella”; Giuseppe Di Verde (DC) che conta sul consigliere: Valeria Giardi e Ignazio Zuccaro che pur contando su stesso è attualmente il capogruppo del partito.