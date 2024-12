Il Mosaico, il turnover diventa realtà: Lo Verso assessore, La Barbera consigliere, Sardisco consulente

Gambino: "Per LaBarbera si tratta solo di un arrivederci"

MONREALE, 1 dicembre – Lo avevamo anticipato qualche giorno fa (leggi qui l’articolo). Ieri ciò che avevamo descritto si è materializzato al termine dell’incontro del Coordinamento del movimento “Il Mosaico”, che si è riunito nel pomeriggio.

Il gruppo, come si legge in una nota, riparte con un assetto “pre-elezioni”: Letizia Sardisco si dimette da consigliere comunale accettando la consulenza proposta dal sindaco, in Consiglio subentra Francesco La Barbera che viene sostituito in giunta da Fabrizio Lo Verso.

“In una fase particolarmente delicata, sia per l’amministrazione Arcidiacono che per il nostro movimento – afferma il portavoce, Roberto Gambino – abbiamo cercato di trovare un assetto in grado di riportare l’impegno e il contributo del Mosaico in una situazione simile a quella precedente alle recenti elezioni amministrative. Quello di Francesco La Barbera – continua – a cui ho chiesto di tornare a fare il capogruppo consiliare, non è un addio all’impegno diretto in un assessorato, ma un arrivederci.

In questo inizio di mandato elettorale, in pochissimi mesi, il nostro assessore ha potuto mettere a disposizione le sue competenze producendo e avviando una serie di azioni amministrative di non poco conto tra cui la riorganizzazione del sistema delle manutenzione degli immobili comunali e scolastici e l’avvio della rimodulazione degli accordi quadro 2025, la riorganizzazione delle squadre di operai secondo una logica di maggiore efficienza e operatività sul territorio, il coordinamento con gli uffici del Demanio per l’area di loro competenza nel quartiere Carrubella che, da subito, ha portato alla bonifica dell'area in questione dopo più di 30 anni, la predisposizione di una bozza di convenzione per la riapertura dello sportello Unipa a Monreale, la gestione di una vera e propria emergenza, per carenza di personale (un solo tecnico in servizio), per l’edilizia privata e lo sportello SUAP; gestione delle emergenze connesse alla situazione dei trasporti locali (in particolare per la crisi AST). Tutte attività, tra le altre, effettuate con grande impegno e competenza.

Per questi motivi, riteniamo che Francesco La Barbera tornerà a ricoprire il ruolo di assessore in forza di una programmazione della rotazione degli incarichi che, partendo dai primi eletti, porterà all’allargamento della partecipazione all’attività amministrativa sia in Giunta che in Consiglio comunale (così come realizzato nella scorsa consiliatura). Certo – conclude Gambino – abbiamo dovuto fare i conti con la fuoriuscita dal gruppo consiliare del terzo degli eletti della nostra lista. Il nuovo assetto riteniamo possa essere una ripartenza sul piano istituzionale. Sta al movimento nel suo complesso rimettere al centro dell’agenda politica locale la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini”.