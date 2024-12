Turnover del Mosaico, Sanfratello: “Valuteremo se presentare esposti alla procura e alla Corte dei Conti

“Grave che il sindaco avalli tutto questo”

MONREALE, 1 dicembre – “I fatti mi hanno dato ragione, purtroppo. La realtà è che con i soldi pubblici si pensa di potere sistemare le beghe interne ai gruppi che si contrappongono dentro le lista civiche”.

Lo afferma Lillo Sanfratello, candidato sindaco del Partito Democratico, commentando la notizia dell’avvicendamento dei ruoli all’interno del movimento “Il Mosaico”, anticipata nei giorni scorsi dal nostro giornale e confermata stamattina dal portavoce, Roberto Gambino.

“Parlando del Mosaico – aggiunge Sanfratello – già le avvisaglie si erano avute con la fuoriuscita del consigliere Cinà, per poi aprire la guerra per la sostituzione dell'assessore La Barbera che, a mio avviso, rispetto ad altri almeno ha la competenza.

Il tutto per fare spazio al consigliere Lo Verso, l'unto dal Signore, che vuole stare nella stanza dei bottoni a tutti i costi. Questa operazione costa al comune 60mila euro all'anno. Io credo che ci siano tutti i presupposti per fare due esposti uno alla Procura e l'altro alla Corte dei Conti cosa, che verificheremo con i nostri avvocati e agiremo di conseguenza.

Ma la cosa grave è che il sindaco avalla queste operazioni di bassa lega, senza che intervenga nel merito di quello che succede tra i suoi alleati. Questa è la prima puntata: ne seguiranno altre, ma noi vigileremo con il gruppo consiliare, come abbiamo fatto sino ad ora. Basta con la politica clientelare elargendo prebende”.