Arcidiacono rimodula la giunta: ecco chi entra e cosa farà

Il sindaco: “Facciamo ripartire la squadra con ambizioni importanti”

MONREALE, 3 dicembre – Il tanto atteso turnover in giunta da oggi è realtà. Con la consueta breve cerimonia di giuramento dei nuovi assessori ha preso forma il nuovo esecutivo dell’Arcidiacono 2, nato subito dopo le elezioni e “modificato” a partire da stasera.

Un cambiamento, come ha voluto affermare il sindaco davanti alla stampa, che “fa ripartire la squadra con ambizioni importanti, per inseguire quei sogni che Monreale merita". Dopo avere ringraziato coloro che finora hanno dato il loro contributo, come un cittì fa con i suoi convocati, Arcidiacono ha elencato la nuova squadra, precisando per ciascuno la delega di riferimento.

Dalla giunta che ha governato dal dopo elezioni ad oggi, escono Francesco La Barbera del Mosaico (ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni) e i rappresentati DC Antonella Romano e Giovanni La Corte. Per entrambi c’è un posto da consigliere comunale, perché altre due “new entry” dell’esecutivo lasceranno il loro scranno in aula consiliare: si tratta di Giuseppe Di Verde e Nadia Battaglia. Si dimette pure la dirigente scolastica della “Margherita di Navarra” Patrizia Roccamatisi, eletta nelle fila de “La nuova Terra” e andrà ad occupare la poltrona assessoriale. In Consiglio al suo posto entrerà Michele Tusa.

Come abbiamo ampiamente raccontato nei giorni scorsi, l’uscita dalla giunta di La Barbera comporta l’ingresso contestuale di Fabrizio Lo Verso, già assessore durante l’Arcidiacono 1.

Questa, quindi, la nuova giunta con le relative deleghe: il sindaco Alberto Arcidiacono tiene per sé Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Personale e Interventi manutentivi. Riccardo Oddo mantiene la carica di vicesindaco e si occuperà di Servizi Sociali, Cimitero, Trasporto Pubblico. Salvo Giangreco (anch'egli confermato) continuerà ad essere il titolare di Sport e Spettacoli. Giuseppe Di Vede riprende il ruolo che aveva nella passata consiliatura, tornado ad essere il vertice di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Fabrizio Lo Verso si occuperà di Attività Produttive, Edilizia Scolastica, Beni ed Attività Culturali, Unesco e Politiche Giovanili. Nadia Battaglia avrà Finanze e Tributi, Turismo, Patrimonio e Beni Confiscati. Giulio Mannino continuerà ad occuparsi di Rifiuti e Verde ed Arredo urbano. Patrizia Roccamatisi, infine, diventa la titolare di Affari Istituzionali, Pubblica Istruzione e Pari opportunità.