Consiglio comunale, fumata nera per l’elezione della commissione elettorale

La maggioranza non ha trovato ancora l’accordo: se ne parlerà lunedì prossimo

MONREALE, 22 gennaio – Non c’è (ancora) accordo nella maggioranza per eleggere la commissione elettorale e salta la seduta del Consiglio comunale. Se ne parlerà lunedì pomeriggio, quando – si spera – ci saranno chiari di luna migliori.

Il rinvio è avvenuto stasera, nel corso della seduta convocata proprio per dare vita (tra gli altri punti) alla nomina della commissione elettorale. La decisione di posticipare di qualche giorno l’elezione, però, ha mostrato essa stessa una non solida coesione della maggioranza, che si è spaccata pure sulla scelta di rinviare o meno la seduta.

E così la proposta de “La Nuova Terra” (la lista del sindaco) di spostare la decisione alla settimana prossima, in attesa di chiudere un accordo non ancora esistente, si è scontrata con la posizione della lista del presidente del Consiglio, Marco Intravaia, che, invece, pressava per andare subito al voto. Con questa si sono schierati pure il vicesindaco Riccardo Oddo e l’assessore del Mosaico Fabrizio Lo Verso. 13 favorevoli, 9 contrari il verdetto dell’aula.

Certamente non un forte indizio di compattezza, anzi, sembra di tutta evidenza un chiaro segno di qualche fiammella che cova sotto la cenere.

Va ricordato che per la composizione della commissione elettorale, un piccolo centro di potere, soprattutto sotto elezioni, dal momento che a questo organismo tocca la scelta degli scrutatori dei seggi, i nomi in ballo, per quel che riguarda le forze di maggioranza, sono quelli di Pippo Lo Coco, sostenuto da Marco Intravaia, di Valeria Giardi, espressione della Democrazia Cristiana e di Andrea Noto, “sponsorizzato” da “La Nostra Terra”. Di questi tre nomi, però, solo due potranno far parte della commissione, considerato che uno dei quattro componenti totali è il sindaco (di diritto), mentre l’ultimo nome spetta alla minoranza, che ha già individuato la figura di Sandro Russo (Pd).

E proprio questo gruppo consiliare sottolinea con sdegno la decisione di rinviare l’elezione dei componenti. “Segno evidente di forti contrasti nella maggioranza – dice il capogruppo Davide Mirto – che hanno portato al rinvio del punto all’ordine del giorno. Da sottolineare, inoltre, che alcuni pezzi della maggioranza, invece, sono andati in direzione opposta, spingendo per andare subito al voto”. Se ne parlerà, quindi, a Dio piacendo, lunedì 27 gennaio, quando questa altra “settanta” sarà “appattata”.