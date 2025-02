Fine vita, Caputo: “Legge Toscana disumana, ci batteremo per la difesa della vita”

“Il Governo ricorra alla Corte Costituzionale”

PALERMO, 13 febbraio – “Prendiamo atto con la concretezza della politica della scelta operata dal Consiglio Regionale della Toscana di approvare una legge sul Suicidio assistito (…)

(…) ma sono convinto che più che una conquista di civiltà si tratta di affermare con legge il diritto alla morte che rappresenta certamente una sconfitta per tutti coloro che da sempre si battono per la difesa dei valori della vita e che sono continuamente portatori di speranza anche nei momenti più dolorosi per un essere umano. Ed è per la difesa di questi sacri valori che ci batteremo in tutte le sedi istituzionali regionali e nazionali”.

A dichiararlo è Salvino Caputo, vicecoordinatore regionale per la Sicilia dell’Udc. Siamo in presenza di un atto squisitamente politico e propagandistico del centro sinistra, che presenta forti requisiti di incostituzionalità in quanto viola il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte a questa legge che rappresenta comunque una marginalità rispetto al panorama istituzionale nazionale.

E che ha determinato un sentimento corale di reazione da parte della Chiesa e di tutte le istituzioni legate al mondo cattolico ai quali per principio ci rivediamo e che condividiamo con fermezza. Dobbiamo con forza – ha continuato Salvino Caputo, che da parlamentare regionale all’Ars aveva costituito il gruppo interparlamentare per la difesa della vita e dei diritti del nascituro – scendere in campo per difendere il principio della inviolabilità della vita.

Intanto il coordinamento regionale dell’Udc siciliano, su iniziativa del coordinatore regionale Decio Terrana, ha approvato un documento inviato alla direzione nazionale del partito per chiedere che in tempi brevi il governo predisponga gli atti per sottoporre alla Corte Costituzionale la richiesta di dichiarare l’incostituzionalità della legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana.

Il compito della politica che si ispira concretamente alla difesa dei valori cristiani e della dignità umana è quello di rafforzare le tematiche di vita cristiana, che contengano i valori alti della difesa dell’essere umano che rappresentano la vera struttura portante della nostra società. Bene ha fatto – ha concluso Salvino Caputo – il presidente della Conferenza Episcopale Toscana, e arcivescovo di Siena, a scendere in capo per sollecitare la difesa del principio della inviolabilità della vita umana, dal concepimento, alla morte naturale”.