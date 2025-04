Arcidiacono: “Adesso l’adesione di numerosi consiglieri a Forza Italia per la nascita del gruppo consiliare”

“Caruso e Intravaia due interlocutori attenti”

MONREALE, 2 aprile – “È con vera gioia che ho deciso di aderire a Forza Italia in un percorso politico che naturalmente mi ha portato ad approdare tra le file del movimento fondato da Silvio Berlusconi”.

Sono queste le dichiarazioni del sindaco Alberto Arcidiacono, in merito alla propria adesione al partito degli azzurri, ufficializzato in mattinata. “Ringrazio il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso – ha aggiunto Arcidiacono – per avermi accolto con quella naturale sensibilità propria dei moderati. Nel territorio di Monreale sono certo che le radici di Forza Italia andranno in profondità di pari passo con l’adesione di numerosi consiglieri che daranno vita alla nascita del gruppo consiliare.

In questo percorso, accanto a Marcello Caruso, ho trovato nell’onorevole Marco Intravaia e nell’onorevole Giorgio Mulè due interlocutori attenti e profondamente intrisi di quell’approccio del “fare” proprio di chi alla politica affianca il valore del pragmatismo.

Ed è con questo spirito, che ha contraddistinto l’impegno amministrativo al Comune di Morreale, che mi metto a disposizione di Forza Italia guardando all’azione coordinata da Marcello Caruso nella cornice di un esempio che arriva dal lavoro del presidente della regione Renato Schifani. E’ quanto ha dichiarato Alberto Arcidiacono”.