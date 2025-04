Elezione del Consiglio metropolitano di Palermo, sono due i candidati monrealesi

La consultazione si terrà il 27 aprile: se eletti, non percepiranno alcun compenso

MONREALE, 7 aprile – In prossimità delle elezioni che sono state indette per domenica 27 aprile, sono state definite e ufficializzate le liste provinciali dei candidati che concorrono per il Consiglio della Città Metropolitana di Palermo.

Per quanto riguarda Monreale, sono due i contendenti in campo: Santina Alduina e Flavio Pillitteri (nella foto), che sono rispettivamente schierati con Forza Italia e con la Democrazia Cristiana. Entrambi in Consiglio comunale fanno parte della maggioranza di centrodestra, mentre in nessuna lista sono presenti esponenti dell’opposizione.

In lista per il Partito Democratico c’è, fra gli altri, l’attuale sindaco di Belmonte Mezzagno Maurizio Milone, da sempre politicamente impegnato con la sinistra, molto conosciuto a Monreale, dove ha prestato servizio per parecchi anni come dipendente comunale. In pensione dal 2019, in passato ha anche svolto le funzioni di assessore provinciale.

Ricordiamo che, oltre al sindaco Alberto Arcidiacono, andranno al voto per la cittadina normanna tutti i 24 consiglieri comunali attualmente in carica; la presidenza del Consiglio Metropolitano compete per legge di diritto al primo cittadino di Palermo: sarà quindi Roberto Lagalla ad assumere questa carica.

E ricordiamo pure che, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale, l’esercizio degli incarichi di componente del Consiglio metropolitano non comporta il riconoscimento di alcun compenso. Per coloro che saranno eletti non è infatti prevista l’erogazione di alcuna indennità, né di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute assembleari.