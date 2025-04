Flavio Pillitteri (Dc) entra a far parte del Consiglio metropolitano di Palermo

Non è stata eletta Santina Alduina, candidata nella lista di Forza Italia

PALERMO, 28 aprile - Si sono svolte ieri presso la “Sala Sciascia” di Palazzo Comitini le operazioni di voto per l’elezione dei consiglieri della Città Metropolitana di Palermo.

Subito dopo la chiusura del seggio, avvenuta alle 22, è stato accertato che i votanti sono stati 1.011 a fronte di 1.113 aventi diritto: la percentuale di affluenza è stata quindi assai elevata, andando oltre il 90 per cento.

Va ricordato che, trattandosi una elezione di secondo grado, a votare non sono stati chiamati i cittadini, bensì i sindaci ed i consiglieri in carica negli 82 comuni che fanno parte della provincia di Palermo. Va anche tenuto presente che ogni votante ha una incidenza diversa in base alla fascia in cui si trova il comune di appartenenza, determinata dal numero di abitanti rappresentati; così ogni voto espresso da ciascun “grande elettore” monrealese corrisponde a 156 preferenze, applicando il sistema basato sul cosiddetto “voto ponderato”.

Per quanto riguarda Monreale, erano due i consiglieri comunali in campo: Santina Alduina e Flavio Pillitteri (nella foto), in lista rispettivamente per Forza Italia e per la Democrazia Cristiana; ma solo il secondo è riuscito a farsi eleggere, conquistando uno dei 18 seggi disponibili in seno alla nuova assemblea provinciale.

«Fin da subito mi metterò al lavoro per questo nuovo incarico - ha dichiarato Pillitteri - e, come sempre, continuerò a impegnarmi per la crescita della Democrazia Cristiana nel nostro territorio».

La presidenza della Città Metropolitana spetta di diritto al sindaco di Palermo: sarà quindi Roberto Lagalla ad assumere questa carica. Da notare che, secondo quanto emerge dai primi dati, a livello provinciale appare netta l’affermazione di Forza Italia, che raggiunge una percentuale di quasi il 24 per cento.