Flavio Pillitteri si insedia al Consiglio Metropolitano di Palermo

Oggi la seduta inaugurale a Palazzo Comitini

PALERMO, 6 maggio – Si è svolta questo pomeriggio, a palazzo Comitini la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Metropolitano di Palermo, eletto dopo le elezioni di secondo livello della settimana scorsa.

Alla seduta di insediamento ha preso parte pure il consigliere comunale della DC Flavio Pillitteri, eletto anch’egli. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco Metropolitano Roberto Lagalla e del segretario generale Francesco Fragale. Pillitteri, quindi, entra ufficialmente a far parte dell'assemblea, erede dell'ex Consiglio Provinciale, in rappresentanza della Democrazia Cristiana.

Al momento dell'insediamento, il consigliere Flavio Pillitteri ha dichiarato: “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo rispetto per il ruolo che mi è stato affidato. Ringrazio gli amministratori locali , il mio gruppo consiliare e il mio partito per la fiducia accordatami. Sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze e il mio impegno per affrontare le sfide che attendono la Città Metropolitana di Palermo, lavorando in sinergia con gli altri consiglieri e con l'obiettivo primario di contribuire al bene comune e allo sviluppo del nostro territorio".