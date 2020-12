Scacchi, il monrealese Alberto Ganci campione italiano under 10

La kermesse si è disputata online la settimana scorsa

MONREALE, 19 dicembre – Il Campionato Italiano under 10 online, che si è svolto nello scorso weekend sulla piattaforma Premium Chess, ha visto trionfare Alberto Ganci - socio dell’Accademia Scacchistica Monrealese - che con 7 vittorie su 7 partite ha ottenuto il suo primo titolo nazionale, con ben 2 punti di distacco sul secondo posto.

È anche grazie al suo contributo se tra le regioni italiane la Sicilia ha conquistato il primo posto per titoli ottenuti. Il piccolo campione era già qualificato per la fase nazionale del Campionato Italiano Giovanile, torneo previsto per l’Estate del 2020; proprio l’Accademia Scacchistica Monrealese aveva ricevuto l’incarico di organizzare un evento così prestigioso, in quel di Terrasini.

A causa della pandemia, data la necessità di disputare le partite online anziché in modalità presenziale, la Federazione Scacchistica Italiana ha stabilito un’ulteriore qualificazione.

Alberto, quindi, per ottenere l’accesso alla competizione nazionale ha dovuto prima superare i migliori giocatori siciliani della sua categoria; percorso netto e perentorio, passando prima per il titolo di campione regionale online con 6 vittorie su 6 partite, una dietro l’altra.

Rimanere imbattuti dopo entrambe le fasi (regionale e nazionale) non è un’impresa semplice.