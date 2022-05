Poesia, alla monrealese Stefania Grasso il ''Poetry Slam Alda Merini''

Adesso parteciperà alla finale nazionale del premio in programma a Milano

PALERMO, 12 maggio – Si è svolto nei giorni scorsi, presso l'aula magna dell'istituto Mario Rutelli di Palermo, il "Poetry Slam Alda Merini”, un importante incontro dedicato alla poesia, organizzato ed ideato dal poeta Bruno Rullo.

I ragazzi del Rutelli,delle classi IV BT, IV CLS ,II LS: Stefania Grasso, Giacomo Patellaro, Emilia Farinella, Noemi Licciardi, Gaetano Ragona, Chiara Delle Noci, Alissa Cassano, Gabriela Sorlea, Francesco Sciortino, Alessia Calascibetta, Giorgia D'agostino, Francesco Lampasi, Alice Di Bella si sono sfidati mettendo a nudo i propri sentimenti, le speranze, le paure e le aspettative. Ogni alunno ha presentato alcune poesie facendole ascoltare ad una giuria rappresentata da Antonella Di Liberto, Vinia Chessari, Gabriella Sardo, Marco Morreale e Giuseppa Tinervia . Ospite dell'evento la poetessa Adele Musso nonchè coordinatrice per Palermo del "Poetry Slam".

Si sono classificati: 1°posto Stefania Grasso 2°posto Francesco Sciortino 3°posto Giacomo Patellaro. La monrealese Stefania Grasso che già fa parte del Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale, ha emozionato tutti classificandosi prima con le sue poesie dal titolo: "A liberazioni ri Murrialisi" scritta in dialetto siciliano nella quale racconta della nostra festa del Santissimo Crocifisso di Monreale che dopo anni di pandemia ha dato un'emozione in più per noi tutti. "Non mi piace avere paura " "Solitudine " "L'altra parte di me" La vincitrice Stefania, parteciperà di diritto alla finale nazionale a Milano all'evento Poetry Slam, interpretando le sue poesie.

Questo il testo della poesia “A liberazioni ri Murrialisi”

A festa ru Santissimo Crocifisso,

un fu sulu na festa ri tradizioni,

ma ri liberazioni.

Na liberazioni tantu addisiata dopu tantu tempu, ca sta pandemia ni livò facennu soffriri i nostri cori.

A parola chiù bedda ca si pò sentiri? Libertà!

Quanta emozioni viriri a genti ca s'abbrazza e si vasa.

Sulu puru pi manciari un paninu 'nsemmula.

Ti pari picca?

Ma è assai!

Viriri genti cu sorrisu senza essiri ammugghiatu ri na mascherina.

I bancarelle chini i caramelle, ca i piccirididi talianu comu si ci si grapissi tuttu u munnu rintra.

Quant'è beddu tuttu chistu?

È u tempu ri lassari u passatu pi taliari u presenti.

Ca spiranza ri vulirinni bene, e rispettarinni sempri.

Grazie a tia Crocifissu,

ca ropu a to assenza tantu attisa, a to processioni ricca ri ciuri, fu chiù sintuta pi nuatri murrialisi,

picchì ni nostri cori amu sintutu sta festa ancora chiù particolari.

Grazie picchì n'aiuti sempri a rinasciri.

Grazia Patruzzu Amurusu ca ni liberaisti.